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Президент РК принял Премьер-министра Аскара Мамина

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Марта 2021, 13:14
Президент РК принял Премьер-министра Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр доложил о процессе работы над выполнением поручения Главы государства о создании цифровой платформы в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству обратить самое пристальное внимание на решение проблем, касающихся полноценной реализации государственной программы «Нұрлы жер», с целью максимального обеспечения нуждающихся граждан качественным жильем.

Правительству следует также заняться вопросами ремонта и строительства высококачественных дорог местного значения.

Актуальной остается проблема информационного обеспечения вакцинации граждан и достижения заявленного порога (6 млн человек) в текущем году. Глава государства также дал поручение Правительству и акимам областей усилить контроль над ценами на продовольствие во избежание их дальнейшего роста.


Президент Казахстана   Правительство РК   Премьер-министр РК   Акорда  
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