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Президент РК принял председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев, приветствуя председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжона Исмоилова, отметил, что наши страны, опираясь на крепкие узы дружбы и добрососедства, единые культурные ценности, выстроили прочные и гармоничные отношения, которые являются образцом межгосударственного партнерства.
Президент Казахстана высоко оценил итоги государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан в декабре прошлого года, который позволил вывести казахско-узбекское сотрудничество на уровень союзничества.
«Узбекистан является для Казахстана братским государством и надежным партнером, поэтому мы придаем особое значение развитию наших взаимоотношений. Наши союзнические отношения затрагивают широкий спектр, охватывая и политическую, и торгово-экономическую, и гуманитарно-культурную сферу. Особую роль в этом плане играет парламентская дипломатия», – сказал Глава государства.
В свою очередь Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность Касым-Жомарт Токаеву за возможность встречи, а также передал искренние пожелания и теплый привет Президента Узбекистана.
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