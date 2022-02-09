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Президент РК принял председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

9 Февраля 2022 15:57
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Президент РК принял председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев, приветствуя председателя законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжона Исмоилова, отметил, что наши страны, опираясь на крепкие узы дружбы и добрососедства, единые культурные ценности, выстроили прочные и гармоничные отношения, которые являются образцом межгосударственного партнерства.

Президент Казахстана высоко оценил итоги государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан в декабре прошлого года, который позволил вывести казахско-узбекское сотрудничество на уровень союзничества.

«Узбекистан является для Казахстана братским государством и надежным партнером, поэтому мы придаем особое значение развитию наших взаимоотношений. Наши союзнические отношения затрагивают широкий спектр, охватывая и политическую, и торгово-экономическую, и гуманитарно-культурную сферу. Особую роль в этом плане играет парламентская дипломатия», – сказал Глава государства.

В свою очередь Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность Касым-Жомарт Токаеву за возможность встречи, а также передал искренние пожелания и теплый привет Президента Узбекистана.


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#Президент Казахстана   #Узбекистан  
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