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    Президент РК принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном

    4 Июля 2023, 16:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Тошиаки Эндо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества и укрепления межпарламентского взаимодействия между Казахстаном и Японией.

    Приветствуя Тошиаки Эндо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что наши граждане всегда испытывали особое чувство уважения и интерес к японскому народу.

    Глава нашего государства отметил особый уровень доверительных отношений между двумя странами и высоко оценил вклад Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном в укрепление контактов.

    Важную роль в комплексе казахско-японских связей играет экономическое измерение. Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии и заявил о заинтересованности нашей страны в наращивании экономического сотрудничества.

    Касым-Жомарт Токаев сказал, что Япония, инвестировавшая в нашу страну 8 млрд долларов, входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики. Он также отметил, что товарооборот между нашими государствами достиг отметки в 2 млрд долларов и подчеркнул, что есть огромный потенциал дальнейшего его развития.

    Тошиаки Эндо поблагодарил за возможность встречи и передал лидеру Казахстана послание Премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

    Председатель парламентской лиги дружбы подтвердил готовность японского Парламента к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном во всех сферах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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