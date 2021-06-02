Президент РК принял председателя Верховного суда
Глава государства был проинформирован о ходе реформирования системы правосудия.
Жакип Асанов доложил Президенту о правовых и социальных последствиях внесенных в текущем году изменений в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».
Председатель Верховного суда высказал мнение, что новые Гражданский процессуальный и Административный процедурно-процессуальный кодексы благоприятно отразятся на развитии бизнеса и инвестиционном климате в стране. Он подчеркнул, что поправки призваны обеспечить стабильную и единообразную судебную практику.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность внедрения эффективных механизмов обеспечения независимости правосудия, в том числе на основе лучшего зарубежного опыта.