Президент РК  принял председателя Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства был проинформирован о ходе реформирования системы правосудия.

Жакип Асанов доложил Президенту о правовых и социальных последствиях внесенных в текущем году изменений в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Председатель Верховного суда высказал мнение, что новые Гражданский процессуальный и Административный процедурно-процессуальный кодексы благоприятно отразятся на развитии бизнеса и инвестиционном климате в стране. Он подчеркнул, что поправки призваны обеспечить стабильную и единообразную судебную практику.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность внедрения эффективных механизмов обеспечения независимости правосудия, в том числе на основе лучшего зарубежного опыта.