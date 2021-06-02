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    19:23, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент РК  принял председателя Верховного суда

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства был проинформирован о ходе реформирования системы правосудия.

    Жакип Асанов доложил Президенту о правовых и социальных последствиях внесенных в текущем году изменений в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

    Председатель Верховного суда высказал мнение, что новые Гражданский процессуальный и Административный процедурно-процессуальный кодексы благоприятно отразятся на развитии бизнеса и инвестиционном климате в стране. Он подчеркнул, что поправки призваны обеспечить стабильную и единообразную судебную практику.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность внедрения эффективных механизмов обеспечения независимости правосудия, в том числе на основе лучшего зарубежного опыта.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Суды Правоохранительные органы
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