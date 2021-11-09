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Президент РК принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова

9 Ноября 2021 12:55
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Президент РК принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства был проинформирован о работе по модернизации судебной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Председатель Верховного суда рассказал о результатах действия Административного процедурно-процессуального кодекса за 4 месяца. По его словам, введение нового кодекса призвано изменить мышление и усилить дисциплину чиновников.

Жакип Асанов также доложил Президенту о внедрении альтернативных способов разрешения споров, продвижении новых проектов против коррупции, обеспечении единообразной судебной практики и реальной состязательности сторон в уголовном процессе.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что проводимые правовые реформы должны в полной мере обеспечивать верховенство закона, способствовать повышению уровня защиты прав граждан и повышению доверия общества к судебной ветви власти.

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#Президент Казахстана   #Акорда   #Другие государственные органы  
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