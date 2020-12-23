Президент РК принял Председателя Верховного суда Жакипа Асанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Глава государства был проинформирован о ключевых аспектах предстоящей в стране судебной реформы, о ходе подготовки к введению административной юстиции, а также о некоторых IT-разработках, планирующихся к внедрению в судопроизводстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Жакип Асанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки судебной системы к введению в действие нового Административного процедурно-процессуального кодекса с июля 2021 года.

Президент обратил внимание на то, что каждый судья должен правильно осознавать свою роль в обеспечении верховенства права. По мнению Главы государства, это касается защиты прав и свобод, создания благоприятного инвестиционного климата, развития предпринимательства и экономики в целом.

Касым-Жомарт Токаев считает, что главными приоритетами должны стать профессионализм и честность судей, поскольку от каждого из них зависит успех предстоящей реформы.



