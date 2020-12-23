Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Президент РК принял Председателя Верховного суда Жакипа Асанова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Декабря 2020, 18:20
Президент РК принял Председателя Верховного суда Жакипа Асанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Глава государства был проинформирован о ключевых аспектах предстоящей в стране судебной реформы, о ходе подготовки к введению административной юстиции, а также о некоторых IT-разработках, планирующихся к внедрению в судопроизводстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Жакип Асанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки судебной системы к введению в действие нового Административного процедурно-процессуального кодекса с июля 2021 года.

Президент обратил внимание на то, что каждый судья должен правильно осознавать свою роль в обеспечении верховенства права. По мнению Главы государства, это касается защиты прав и свобод, создания благоприятного инвестиционного климата, развития предпринимательства и экономики в целом.

Касым-Жомарт Токаев считает, что главными приоритетами должны стать профессионализм и честность судей, поскольку от каждого из них зависит успех предстоящей реформы.


Президент Казахстана   Акорда   Другие государственные органы   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области
Около 70 тысяч детей будут охвачены летним отдыхом в Атырауской области