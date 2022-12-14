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    Президент РК принял председателя совета директоров Stadler Rail AG Петера Шпулера

    14 Декабря 2022, 10:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи обсуждены вопросы реализации проекта по производству пассажирских вагонов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарта Токаева проинформировали о планах швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации завода по изготовлению вагонов, использованию казахстанского алюминия и налаживанию полного цикла производства.

    Петер Шпулер рассказал о намерении увеличить уровень локализации до 35% к 2030 году, а также о планах выхода на экспорт с казахстанской продукцией.

    Собеседники также обсудили вопросы передачи знаний и экспертных компетенций. Компания планирует организовать учебные центры для казахстанской молодежи, а также наладить конструктивные отношения с казахстанскими колледжами и университетами.

    Президент выразил уверенность в том, что осуществление совместного проекта укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Швейцарией.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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