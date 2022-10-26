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    Президент РК принял Председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева

    26 Октября 2022, 18:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарта Токаева проинформировали о работе Сената по законодательному обеспечению реформ в стране. В частности, речь шла о проектах конституционных законов, регламентирующих деятельность Уполномоченного по правам человека, Конституционного суда, прокуратуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту также представили информацию о том, что в настоящее время на рассмотрении сенаторов находятся законопроект об амнистии некоторых участников январских событий и проект республиканского бюджета на трехлетний период. Как отметил Маулен Ашимбаев, одним из ключевых приоритетов работы Палаты является обеспечение реализации поручений Главы государства, нацеленных на дальнейшее развитие регионов.

    В ходе встречи Президент страны дал поручения по дальнейшему продвижению идей и итогового документа Съезда лидеров мировых и традиционных религий и разработке Концепции развития форума на 2023-2033 годы.

    Ранее сообщалось, что проект закона об амнистии рассмотрели в Сенате. Основной целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Сенат Маулен Ашимбаев Токаев Касым-Жомарт
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