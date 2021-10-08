Президент РК принял председателя правления «СИБУР Холдинг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что сегодня одним из приоритетных направлений нефтегазовой отрасли Казахстана является глубокая переработка углеводородов.

Президент приветствовал подписание соглашения о сотрудничестве по проектам по производству полипропилена и полиэтилена, реализуемым компаниями «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз». Касым-Жомарт Токаев считает, что это придаст мощный импульс партнерским взаимоотношениям Казахстана и России.

«Мы рады началу партнерства. Вы будете совместно заниматься вопросами строительства нефтехимического комплекса. Правительство Казахстана по моему поручению будет оказывать всяческое содействие развитию проектов. Мы должны действительно достичь практического результата. На недавнем Межрегиональном форуме Казахстана и Россия я и Владимир Путин констатировали, что мы должны предметно заниматься вопросами экономического взаимодействия наших государств и стремиться достичь практических результатов», – подчеркнул Глава государства.

В свою очередь руководитель «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о перспективах сотрудничества с Казахстаном и планах развития крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компании России.

«На сегодня в Казахстане создана хорошая база по проекту производству полипропилена. Строительство близится к завершению. На данном этапе мы видим свою пользу в помощи по подготовке кадров, которая уже началась. Около 100 сотрудников «КазМунайГаза» подготовку прошли, и мы будем продолжать это делать», – сказал Дмитрий Конов.

По его словам, «Сибур» готов участвовать в развитии других проектов в сфере нефтегазохимии.