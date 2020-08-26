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    Президент РК принял председателя правления АО «Национальный научный медицинский центр»

    26 Августа 2020, 15:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абая Байгенжина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных результатах работы Национального научного медицинского центра.

    По словам Абая Байгенжина, с момента создания центра получили лечение 174 тысячи человек. Было проведено более 80 тысяч операций на сердце и 60 тысяч общих операций. 70% операций выполняется с помощью новых технологий. Руководитель центра отметил, что проведение операций с использованием новых технологий позволяет сохранять человеческие жизни, по результатам таких операций проводятся научные исследования. Национальный научный медицинский центр также осуществляет лечение больных с онкологическими заболеваниями, 477 из которых полностью выздоровели. Кроме того, во время пандемии здесь проходили лечение граждане, зараженные коронавирусом.

    Глава государства высоко оценил работу центра по сохранению здоровья граждан и пожелал его коллективу дальнейших успехов.

    Автор:

    Президент Казахстана Астана Акорда Здравоохранение
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