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Президент РК принял председателя правления АО «Национальный научный медицинский центр»

26 Августа 2020 15:29
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Президент РК принял председателя правления АО «Национальный научный медицинский центр»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абая Байгенжина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных результатах работы Национального научного медицинского центра.

По словам Абая Байгенжина, с момента создания центра получили лечение 174 тысячи человек. Было проведено более 80 тысяч операций на сердце и 60 тысяч общих операций. 70% операций выполняется с помощью новых технологий. Руководитель центра отметил, что проведение операций с использованием новых технологий позволяет сохранять человеческие жизни, по результатам таких операций проводятся научные исследования. Национальный научный медицинский центр также осуществляет лечение больных с онкологическими заболеваниями, 477 из которых полностью выздоровели. Кроме того, во время пандемии здесь проходили лечение граждане, зараженные коронавирусом.

Глава государства высоко оценил работу центра по сохранению здоровья граждан и пожелал его коллективу дальнейших успехов.


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#Президент Казахстана   #Нур-Султан   #Акорда   #Здравоохранение  
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