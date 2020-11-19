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    Президент РК принял председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности»

    19 Ноября 2020, 18:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя правления АО «Институт географии и водной безопасности» Ахметкала Медеу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных направлениях деятельности и приоритетах дальнейшего развития научного учреждения.

    В частности, Ахметкал Медеу подробно рассказал Президенту об исследованиях института в области водной безопасности, природных опасностей, экологии и картографии.

    Глава государства отметил актуальность изучения вопросов водной безопасности с акцентом на поиск путей решения проблем, связанных с Аральским морем, реками Сырдарья и Урал, а также рядом других водных объектов.

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    Президент Казахстана Наука Экология Акорда Безопасность
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