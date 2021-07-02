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    Президент РК принял председателя Национального банка

    2 Июля 2021, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2021 года, улучшении перспектив роста экономики Казахстана на уровне 3,6-3,9 % и основных рисках для дальнейшего восстановления экономики страны из-за новых штаммов коронавируса.

    Президент был проинформирован об ускорении инфляции за 6 месяцев текущего года до 7,9 %, дисбалансах на внутренних рынках продовольствия, а также об усилении внешнего инфляционного давления и тенденции перехода центральных банков к ужесточению денежно-кредитных условий.

    Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о ситуации на валютном рынке Казахстана, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

    Ерболат Досаев доложил о стабильной дедолларизации вкладов населения, росте кредитования реального сектора экономики и реализации планов по созданию казахстанской межбанковской системы платежных карточек.

    Главе государства также были представлены модель оценки банков – участников системы гарантирования депозитов и подходы к сбалансированному регулированию цифровых финансовых экосистем.

    По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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