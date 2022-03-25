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    17:22, 25 Март 2022 | GMT +6

    Президент РК принял председателя Нацбанка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в I квартале 2022 года, а также о мерах, предпринимаемых для обеспечения финансовой и ценовой стабильности.

    Президент был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках. Галымжан Пирматов рассказал о тенденциях, складывающихся на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

    Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о динамике инфляции, изменении структуры депозитов в банковской системе, состоянии пенсионных активов и развитии платежной системы.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Главная Экономика
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