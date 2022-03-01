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Президент РК принял председателя Нацбанка

1 Марта 2022 17:04
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Президент РК принял председателя Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства заслушал отчет о действиях, предпринятых Национальным банком по обеспечению финансовой стабильности на фоне геополитической ситуации в мире.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о комплексе мер для обеспечения финансовой и ценовой стабильности, в том числе защите тенговых вкладов населения, реализации денежно-кредитной политики с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах.

Президент был проинформирован о ситуации на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

По итогам встречи Главой государства был дан ряд конкретных поручений.

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#Президент Казахстана   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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