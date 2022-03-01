Президент РК принял председателя Нацбанка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства заслушал отчет о действиях, предпринятых Национальным банком по обеспечению финансовой стабильности на фоне геополитической ситуации в мире.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о комплексе мер для обеспечения финансовой и ценовой стабильности, в том числе защите тенговых вкладов населения, реализации денежно-кредитной политики с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах.
Президент был проинформирован о ситуации на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.
По итогам встречи Главой государства был дан ряд конкретных поручений.
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