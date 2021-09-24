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    Президент РК принял председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана

    24 Сентября 2021, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана отметил позитивную динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое демонстрирует высокую устойчивость в условиях текущих вызовов. Этому способствует активный политический диалог на уровне глав государств, а также скоординированная работа правительств.

    Главным ориентиром комплексного укрепления двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев назвал договоренности, достигнутые по итогам его официального визита в Таджикистан.

    Президент отметил, что правительства двух стран активно работают над реализацией поручений глав государств, и уже достигнуты практические результаты.

    Касым-Жомарт Токаев передал добрые пожелания Президенту Эмомали Рахмону и слова благодарности за качественную организацию недавних саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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