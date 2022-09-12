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    Президент РК принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова

    12 Сентября 2022, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущих антимонопольных расследованиях, проводимых Агентством. С начала текущего года выдано 293 уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, из них 78% исполнены в добровольном порядке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как проинформировал Марат Омаров, стратегическими направлениями в работе Агентства являются обеспечение эффективной работы по развитию и защите конкуренции, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к ключевым факторам производства, поддержка частной инициативы и очищение конкурентного поля от проявлений фаворитизма.

    Президенту доложили о планах по реализации его поручений, которые даны в Послании народу Казахстана, в том числе в части сокращения единых операторов и урегулирования деятельности конгломератов. Агентство особое внимание уделяет обеспечению равного доступа к мерам господдержки, повышению уровня присутствия частного предпринимательства в экономике, работе по развитию конкуренции в ключевых секторах экономики.

    По итогам встречи Глава государства дал руководителю Агентства ряд конкретных поручений.


    Фото: akorda.kz


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Другие государственные органы Токаев Касым-Жомарт
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