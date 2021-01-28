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    Президент РК принял председателя Агентства по противодействию коррупции

    28 Января 2021, 15:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях работы Агентства за 2020 год.

    Алик Шпекбаев проинформировал Главу государства о реализации антикоррупционных инициатив и прогрессе страны в Индексе восприятия коррупции Transparency International. По словам председателя Агентства, благодаря последовательно проводимой политической модернизации и антикоррупционным реформам Казахстан в данном рейтинге впервые набрал 38 баллов, что позволило переместиться выше на 19 позиций и занять 94 место.

    Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил экономический эффект работы Агентства по возмещению ущерба и предупреждению нерациональных расходов, составивший 95,6 млрд тенге, а также отметил снижение коррупционных преступлений на 5 %.

    Глава государства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации антикоррупционных новелл и продолжения модернизации отраслевого законодательства в соответствии со стандартами ОЭСР и ГРЕКО, в том числе по вопросу введения ответственности за несоответствие расходов чиновников их доходам.

    В завершение Президент поручил Агентству продолжить превентивно-профилактическую работу в конструктивном взаимодействии с гражданским обществом, подчеркнув важность незыблемого соблюдения принципа неотвратимости наказания.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Коррупция
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