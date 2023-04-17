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Президент РК принял помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 13:01
Президент РК принял помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приветствуя высокопоставленного дипломата, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность его визита для развития многопланового сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили актуальные направления практического взаимодействия между Казахстаном и ООН, в том числе в рамках деятельности Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Особое внимание было уделено перспективам создания в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

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Мирослав Енча высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также проводимые политические реформы в нашей стране.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.


ООН   Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Акорда   Токаев Касым-Жомарт  
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