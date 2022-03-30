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    Президент РК принял писателя Смагула Елубая

    30 Марта 2022, 19:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основной темой встречи стала творческая деятельность писателя. Собеседники также обменялись мнениями о современном состоянии казахской литературы и отечественного кино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Смагул Елубай рассказал Главе государства о фильме, снятом по его роману «Ақ боз үй» («Одинокая юрта»). Описываемые в картине события происходят во времена голода в казахской степи в первой половине ХХ века.

    В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал литератору творческих успехов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Культура Акорда
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