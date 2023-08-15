Президент РК принял Мухтара Тлеуберди

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял вновь назначенного посла в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в городе Вене Мухтара Тлеуберди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



В ходе встречи Президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.

Напомним, Мухтар Тлеуберди назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене.