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Президент РК принял Мухтара Тлеуберди

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Августа 2023, 16:03
Президент РК принял Мухтара Тлеуберди Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял вновь назначенного посла в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в городе Вене Мухтара Тлеуберди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.

Напомним, Мухтар Тлеуберди назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене.


МИД РК   Президент Казахстана   Акорда   Токаев Касым-Жомарт  
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