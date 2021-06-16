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    Президент РК принял министра здравоохранения Алексея Цоя

    16 Июня 2021, 20:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане и ходе вакцинации населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По информации министра, в целом ситуация в стране стабильная, заболеваемость по сравнению с предыдущими месяцами сократилась в два раза. Количество летальных случаев в целом по республике за 2 недели снизилось в 1,6 раза. В связи с положительной динамикой в регионах проводится сокращение коечного фонда.

    Согласно представленным Главе государства данным, по состоянию на 16 июня первым компонентом вакцины против COVID-19 привито 2 млн 587 тысяч человек, вторым компонентом – 1 млн 480 тысяч. Ежесуточный темп вакцинации в пределах 80-100 тысяч человек. Дефицита вакцин в регионах нет, поставки идут в соответствии с графиком.

    Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на вакцинации населения, поручив регионам усилить работу в данном направлении. Президент напомнил, что вакцинация – единственный путь к победе над коронавирусной инфекцией, и призвал население активнее прививаться всеми доступными в Казахстане вакцинами.

    Отдельно Глава государства остановился на вопросе защиты врачей. По его мнению, сохраняющийся низкий уровень правовой и социальной защищенности медицинских работников требует внедрения комплексной системы закрепления их статуса и мотивации.

    Президент поручил Алексею Цою проработать законодательные инициативы по поддержке статуса медицинских работников.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акорда Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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