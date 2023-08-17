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    Президент РК принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова

    17 Августа 2023, 12:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране, а также о ходе реализации его поручений, данных на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Главе государства было доложено о снижении уровня преступности. Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей, случаев скотокрадства и причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений.

    Президент был ознакомлен с результатами реализуемого в столице проекта CyberPol, направленного на совершенствование противодействия интернет-мошенничествам.

    Наряду с этим министр отчитался о работе по борьбе с наркопреступностью. С начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков. Силами МВД ликвидировано 52 нарколаборатории и изъято 85 тонн прекурсоров.

    Кроме того, расследуется 37 уголовных дел по деятельности организованных преступных групп. Выявлено 111 преступлений, связанных с торговлей людьми.

    Президенту было доложено о мерах по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере, переходу с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений.

    Главе государства были представлены результаты работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и легализации иностранных автомобилей.

    По итогам встречи Президент поручил правоохранительным органам обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством МВД ряд задач по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда МВД РК Токаев Касым-Жомарт
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