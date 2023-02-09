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    Президент РК принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова

    9 Февраля 2023, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президента проинформировали о криминогенной обстановке в январе текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Согласно представленным данным, благодаря реализации комплекса превентивных мер удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах.

    Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с миграционной ситуацией, мерами по противодействию организованной и наркопреступности, а также результатами работы по профилактике правонарушений и дорожно-транспортных происшествий.

    Министр отчитался о первых результатах пилотного проекта по проверке сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity check) в рамках утвержденной Президентом Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

    Наряду с этим Марат Ахметжанов доложил о ходе работ по легализации иностранного автотранспорта и о разработке Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.

    По итогам встречи Глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.

    Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Президент Казахстана Акорда МВД РК Токаев Касым-Жомарт
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