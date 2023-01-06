Президент РК принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова

6 Января 2023, 14:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенту был представлен отчет о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, позволивших существенно снизить количество убийств по стране. Усилена работа по раскрытию краж и скотокрадств.

По словам министра Марата Ахметжанова, благодаря изменению подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования были задержаны 24 лидера и 114 членов организованных преступных группировок (ОПГ).

Главе государства сообщили о принимаемых мерах по борьбе с киберпреступностью. В рамках реализации комплексных мер по противодействию интернет-мошенничествам компаниями сотовых связей заблокировано 5,5 млн звонков с «подменных» номеров. Министерством внутренних дел ликвидировано 6 ОПГ и пресечена работа 165 сайтов с признаками мошенничества.

Кроме того, МВД совместно с другими правоохранительными и специальными органами выявлено 2781 наркопреступление, из незаконного оборота изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 70 нарколабораторий, а также заблокировано 1990 наркосайтов.

По итогам встречи Президент отметил приоритетность реализации мер по профилактике и оперативного реагирования к любому проявлению бытового насилия, интернет-мошенничества и преступлений в сельской местности. Глава государства поручил принять организационные и законодательные шаги в этом направлении. Также он обозначил перед руководителем ведомства ряд задач по обеспечению дорожной безопасности и правопорядка в стране.

Фото: akorda.kz