Президент РК принял министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы казахстанско-словацких отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также были рассмотрены вопросы обеспечения региональной безопасности в контексте стабилизации ситуации в Афганистане.

Приветствуя словацкого министра, Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение его визита в Казахстан для придания импульса развитию двустороннего сотрудничества.

– Ваш визит совпал с важной датой в истории Казахстана. Через два месяца мы отметим 30-летнюю годовщину нашей Независимости. В следующем году Словакия отметит аналогичную веху в своей истории. В 2019 году мы открыли посольство в Братиславе, что в свою очередь демонстрирует нашу приверженность тесному сотрудничеству с вашей страной во многих направлениях, – отметил Глава государства.

Президент рассказал министру о принимаемых в Казахстане мерах по борьбе с COVID-19, усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной помощи этой стране.

Иван Корчок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и поздравил его с предстоящим юбилеем Независимости.

Словацкий дипломат от имени руководства Словакии высоко оценил лидерство Главы государства в деле модернизации Казахстана, повышения благосостояния народа и укрепления безопасности страны.

В завершение встречи Президент передал теплые пожелания лидеру Словакии Зузане Чапутовой, выразив надежду, что в следующем году она сможет совершить визит в Казахстан.



