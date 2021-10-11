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    Президент РК принял министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока

    11 Октября 2021, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы казахстанско-словацких отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также были рассмотрены вопросы обеспечения региональной безопасности в контексте стабилизации ситуации в Афганистане.

    Приветствуя словацкого министра, Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение его визита в Казахстан для придания импульса развитию двустороннего сотрудничества.

    – Ваш визит совпал с важной датой в истории Казахстана. Через два месяца мы отметим 30-летнюю годовщину нашей Независимости. В следующем году Словакия отметит аналогичную веху в своей истории. В 2019 году мы открыли посольство в Братиславе, что в свою очередь демонстрирует нашу приверженность тесному сотрудничеству с вашей страной во многих направлениях, – отметил Глава государства.

    Президент рассказал министру о принимаемых в Казахстане мерах по борьбе с COVID-19, усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной помощи этой стране.

    Иван Корчок поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и поздравил его с предстоящим юбилеем Независимости.

    Словацкий дипломат от имени руководства Словакии высоко оценил лидерство Главы государства в деле модернизации Казахстана, повышения благосостояния народа и укрепления безопасности страны.

    В завершение встречи Президент передал теплые пожелания лидеру Словакии Зузане Чапутовой, выразив надежду, что в следующем году она сможет совершить визит в Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Политика Словакия
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