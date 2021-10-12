Президент РК принял министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял заместителя Председателя Кабинета министров – министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СВМДА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил, что третья Консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии, прошедшая в Туркменистане, открыла новые возможности для дальнейшего углубления региональной кооперации. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность туркменскому дипломату за участие в 6-м заседании Совета министров иностранных дел СВМДА и поддержку казахстанских инициатив.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахско-туркменских политических и торгово-экономических связей, а также вопросы региональной безопасности. Собеседники также обсудили ход подготовки VI Каспийского саммита в Туркменистане.

Рашид Мередов поблагодарил Главу государства за теплый прием и передал ему приглашение Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан с государственным визитом.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность совершить визит в Ашхабад в ближайшее время и подчеркнул важность этого мероприятия с точкой зрения придания качественного импульса всему спектру казахско-туркменского стратегического партнерства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара, прибывшего в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СВМДА.