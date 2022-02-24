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    Президент РК принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу

    24 Февраля 2022, 19:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, находящимся в столице Казахстана с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, вновь подтвердив приглашение турецкому руководителю посетить Казахстан в текущем году. Сроки визита прорабатываются по дипломатическим каналам.

    Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе в Нур-Султане XII заседание Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку совместных проектов с участием турецких компаний со стороны Правительства Казахстана.

    В свою очередь Мевлют Чавушоглу выразил признательность Главе нашего государства за возможность встречи. Министр также передал Касым-Жомарту Токаеву слова поддержки от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, высказав соболезнования в связи с трагическими последствиями январских событий.

    Турецкий дипломат заявил о полной поддержке Турцией политических и экономических реформ, осуществляемым под руководством лидера Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Турция
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