Президент РК принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, находящимся в столице Казахстана с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, вновь подтвердив приглашение турецкому руководителю посетить Казахстан в текущем году. Сроки визита прорабатываются по дипломатическим каналам.

Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе в Нур-Султане XII заседание Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку совместных проектов с участием турецких компаний со стороны Правительства Казахстана.

В свою очередь Мевлют Чавушоглу выразил признательность Главе нашего государства за возможность встречи. Министр также передал Касым-Жомарту Токаеву слова поддержки от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, высказав соболезнования в связи с трагическими последствиями январских событий.

Турецкий дипломат заявил о полной поддержке Турцией политических и экономических реформ, осуществляемым под руководством лидера Казахстана.



