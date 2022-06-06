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    14:43, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Президент РК принял министра иностранных дел Саудовской Аравии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсала бен Фархана Аль Сауда, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-саудовских отношений с акцентом на укрепление политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства Королевства, Глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны – проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению Нового Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в арабском и исламском мире.

    «Наши страны последовательно развивают политический диалог в духе дружбы и взаимного доверия, основанного на общих ценностях. Выражаю готовность к дальнейшему продолжению плодотворного сотрудничества с Хранителем двух святынь Королем Салманом бен Абдель Азизом и Наследным принцем Мухаммедом бен Салманом», – заявил Президент.

    Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на благоприятных инвестиционных возможностях для реализации совместных проектов в Казахстане в сельскохозяйственной, нефтехимической, туристической, горно-металлургической и финансовой сферах.

    Президент отметил важность активизации Казахско-Саудовской межправительственной комиссии и Делового совета. Он также сообщил о готовности направить представительную правительственную делегацию в Эр-Рияд для проведения соответствующих переговоров.

    Кроме того, Глава государства поблагодарил руководство Королевства за создание необходимых условий и традиционное гостеприимство, оказываемое казахстанским паломникам в Мекке и Медине.

    В свою очередь Фейсал бен Фархан Аль Сауд передал Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана слова приветствия Короля Саудовской Аравии и Наследного принца.

    Министр отметил поступательное развитие отношений между двумя государствами. Он заявил, что руководство Королевства высоко ценит успехи всестороннего сотрудничества за годы установления дипломатических отношений.

    Саудовский дипломат поздравил Президента с успешным проведением референдума в Казахстане.

    «Королевство Саудовская Аравия желает Вашей стране успехов в построении Второй Республики и продолжении под Вашим руководством реализации масштабных реформ, нацеленных на дальнейшее процветание Казахстана», – подчеркнул он.

    Фейсал бен Фархан Аль Сауд также высказал готовность саудовской стороны к организации встреч с казахским партнерами для более детального обсуждения перспектив укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, что в свою очередь заложит прочную содержательную основу для проведения встречи на высшем уровне в Казахстане в обозримом будущем.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

    В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Королю Салману бен Абдель Азизу и Наследному принцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.

    Теги:
    Президент Казахстана Видео МИД РК Саудовская Аравия Главная Международная деятельность Президент
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