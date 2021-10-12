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    Президент РК принял министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара

    12 Октября 2021, 15:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара, прибывшего в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел СВМДА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития многоплановых казахстанско-индийских отношений в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

    Приветствуя Субраманияма Джайшанкара, Глава государства отметил важность участия Индии в сегодняшней министерской встрече СВМДА, выразив признательность руководству этой страны за поддержку казахстанских инициатив.

    Глава государства рассказал министру о принимаемых в Казахстане мерах по борьбе с COVID-19, усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной помощи этой стране.

    Президент также отметил важность восстановления авиасообщения между двумя государствами, что придаст импульс дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Индией.

    В свою очередь руководитель внешнеполитического ведомства Индии передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от Премьер-министра Нарендры Моди, который рассматривает центрально-азиатский регион в качестве важного направления сотрудничества. В данном контексте индийский дипломат передал приглашение Президенту Казахстана совершить визит в Индию в следующем году.

    Отдельное внимание во время беседы было уделено вопросам преодоления последствий пандемии. Субраманиям Джайшанкар передал Касым-Жомарту Токаеву предложение индийской стороны о взаимном признании сертификатов вакцинации, а также заявил о готовности своей страны к активизации сотрудничества в сфере фармацевтики и цифровизации экономики.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Индия Политика СВМДА
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