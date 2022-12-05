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    Президент РК принял министра иностранных дел Греции

    5 Декабря 2022, 14:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Греции Николаоса Дендиаса, находящегося в Астане с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей. По словам Президента, Греция является одним из важных партнеров нашей страны среди государств Европейского союза. Он также отметил, что Казахстан и Греция активно взаимодействуют на многосторонних площадках. «Хотел бы еще раз подчеркнуть, что отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень», – отметил Президент Казахстана. В свою очередь Николаос Дендиас поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность обменяться мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.«Хочу отметить, что мы рассматриваем Казахстан как крупнейшую и приоритетную для нас страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе. Греция выражает готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Вашей страной», – сказал министр. Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.


    Фото: t.me/bort_01
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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