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    Президент РК принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву

    18 Ноября 2020, 13:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву доложили о реализации стратегии информационной работы, а также о ходе осуществления задач, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Кроме того, Аида Балаева проинформировала Главу государства по вопросам развития гражданского общества и практическим мерам, направленным на исполнение поручений руководства страны в этой сфере.

    В завершение встречи Президент поставил перед министерством ряд конкретных задач.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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