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    Президент РК принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева

    20 Мая 2022, 13:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности министерства за первый квартал текущего года и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В частности, министр доложил о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в стране. По его словам, в соответствии с нормами нового Экологического кодекса был проведен технологический аудит 83 крупных компаний, что позволило оценить их готовность к переходу на новые технологии до 2025 года.

    Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с реализацией национального проекта «Жасыл Казахстан» и региональных дорожных карт по решению экологических проблем.

    Главе государства также было доложено о состоянии геологической отрасли и работе по созданию Национальной геологической службы.

    Кроме того, Президента проинформировали о состоянии водохозяйственной инфраструктуры, проведении вегетационного периода, разработке нового Водного кодекса, а также о состоянии лесного хозяйства и животного мира.

    По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по решению экологических проблем, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и развитию геологической отрасли.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Экология Акорда Минэкологии
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