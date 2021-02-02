Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Президент РК принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева

    2 Февраля 2021, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов об основных направлениях работы ведомства за 2020 год, а также о приоритетах деятельности на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Магзум Мирзагалиев рассказал Главе государства о перспективах обеспечения водой в наступающий вегетационный период. По словам министра, наша страна вступила в маловодный цикл в связи с низкими показателями снегозапасов. В данном контексте Президент указал на важность работы по цифровизации водных каналов. В течение 5 лет по всей республике предстоит оцифровать 119 каналов.

    Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о начале реализации Программы развития рыбной отрасли до 2030 года. Как сообщил Магзум Мирзагалиев, в течение 10 лет ожидается увеличение производства рыбы с 9 тысяч до 270 тысяч тонн.

    Кроме того, Главе государства доложили о состоянии геологоразведки, экологического туризма и национальных парков.

    В завершение Президент дал министру экологии, геологии и природных ресурсов ряд конкретных поручений.

    Напомним, ранее Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Экология Акорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фермеры не получают компенсации за уничтоженные сайгой посевы – комментарий Минсельхоза
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Около трех млн деревьев высадили в Западно-Казахстанской области
    ЧП произошло на месторождении Кашаган
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве