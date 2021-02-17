Президент РК принял главу подразделения по разведке и добыче концерна Total

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глав государства Касым-Жомарт Токаев принял президента подразделения по разведке и добыче концерна Total Арно Брейяка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе, дальнейшие перспективы взаимодействия Казахстана и концерна Total, а также возможности осуществления новых инвестиций.

Арно Брейяк рассказал Главе государства о планах по трансформации деятельности концерна в сторону зеленых технологий и намерении сменить название на TotalEnergies.

Французский бизнесмен также подтвердил готовность концерна инвестировать в крупные нефтегазовые проекты в Казахстане, в том числе в рамках реализации второй фазы на месторождении Кашаган, а также в ряд проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Глава государства приветствовал решение нефтегазового концерна об изменении своей стратегии развития, подчеркнув приверженность Казахстана достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

На встрече Арно Брейяк также представил Касым-Жомарту Токаеву нового вице-президента подразделения по каспийскому и южно-европейскому региону в Кристин Хейли.