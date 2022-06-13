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    Президент РК принял главу Группы компаний Yildirim Holding

    13 Июня 2022, 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял президента и генерального директора Группы компаний Yildirim Holding Роберта Юкселя Йылдырыма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На встрече были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда совместных инвестиционных проектов в химической промышленности.

    Роберт Юксель Йылдырым проинформировал Главу государства о ходе строительства завода по производству кальцинированной соды в Сарысуском районе Жамбылской области на сумму 400 млн долларов.

    Кроме того, турецкий бизнесмен рассказал о реализации инвестиционного проекта по добыче и производству хромового концентрата на месторождении «Восход» в Актюбинской области, а также совместной работе с АО «Казгеология» по разведке твердых полезных ископаемых в ряде регионов страны.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития взаимовыгодного сотрудничества с Турцией и выразил поддержку инвестиционной деятельности компании в Казахстане.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Экономика Турция
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