РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:18, 29 Март 2021 | GMT +6

    Президент РК принял главу Агентства по защите и развитию конкуренции

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено о разработанном Национальном проекте по развитию конкуренции, который включает два базовых направления и 33 основных проекта. Данные проекты призваны снять барьеры и обеспечить равный доступ на рынки биржевой торговли, электроэнергетики, сельхозпродукции, транспорта, связи, IT-услуг.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о запуске системы биржевой торговли. 25 марта 2021 года начаты торги битумом, 31 марта стартуют продажи бензина, в апреле начнется торговля углем, что позволит сделать рынок прозрачным и более предсказуемым, получить котировки рыночных цен. В ближайшее время заработает Ситуационный центр при Биржевом комитете Республики Казахстан. С учетом особенностей формирования рынка муки и его экспортного потенциала Главой государства принято решение о преждевременности включения муки в перечень биржевых товаров.

    Серик Жумангарин также рассказал, что в ходе выполнения поручения Президента по анализу доступа к подъездным путям: разработаны правила, регламентирующие формирование вагонов перевозчиками для грузополучателей, сроки проведения ремонтных работ на путях, на текущей неделе будет заключен акт антимонопольного комплаенса, а также обеспечен допуск на все пути альтернативных перевозчиков.

    В настоящее время Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся антимонопольные расследования в отношении ТОО «Богатырь Комир», АО «Эйр Астана», АО «Скат», а также на рынке лекарственных средств.

    Кроме того, Глава государства был ознакомлен с планируемыми новеллами законопроекта по вопросам конкуренции.

    Президент дал ряд поручений, касающихся дальнейшего развития конкуренции, улучшения взаимодействия с правоохранительными органами, а также регулирования рынков лекарственных средств и социально значимых продовольственных товаров.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!