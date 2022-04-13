Президент РК принял главу Агентства «Хабар» Берика Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Агентство «Хабар» Берика Уали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности телеканалов, входящих в АО «Агентство «Хабар».

Берик Уали рассказал Президенту о проектах, которые планируется запустить в предстоящий период, производстве контента информационной, общественно-политической и познавательной направленности.

Также Глава государства был проинформирован о планах по технической модернизации Агентства.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев, отметив важную роль Агентства в реализации государственной информационной политики, поручил привести деятельность телесемейства «Хабар» в соответствие с современными требованиями.