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Президент РК принял главу Агентства «Хабар» Берика Уали

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Апреля 2022, 13:21
Президент РК принял главу Агентства «Хабар» Берика Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Агентство «Хабар» Берика Уали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности телеканалов, входящих в АО «Агентство «Хабар».

Берик Уали рассказал Президенту о проектах, которые планируется запустить в предстоящий период, производстве контента информационной, общественно-политической и познавательной направленности.

Также Глава государства был проинформирован о планах по технической модернизации Агентства.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев, отметив важную роль Агентства в реализации государственной информационной политики, поручил привести деятельность телесемейства «Хабар» в соответствие с современными требованиями.


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