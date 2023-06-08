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    Президент РК принял главного исполнительного директора компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци

    8 Июня 2023, 18:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял главного исполнительного директора компании Eni S.p.A. Клаудио Дескальци. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности компании в Казахстане, а также планы реализации важнейших нефтегазовых проектов на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

    Глава государства был проинформирован о ключевых направлениях работы консорциума по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли страны. В частности, обсуждались перспективы строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 миллиарда кубометров на Карачаганаке.


    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что компания Eni является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли, отметив ее вклад в разработку крупнейших месторождений нашей страны.

    В присутствии Главы государства было подписано Соглашение о принципах между Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» и Eni S.p.A в отношении проекта строительства гибридной электростанции в городе Жанаозене Мангистауской области Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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