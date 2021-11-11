Президент РК принял Генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Программа рабочего визита Президента Казахстана в Стамбул началась со встречи с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства был подробно проинформирован о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета, в том числе о ключевых вопросах повестки дня и решениях, которые планируется принять по итогам встречи на высшем уровне. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Генерального секретаря о деятельности Организации и об итогах состоявшегося сегодня заседания Совета министров иностранных дел ССТГ.
Выразив удовлетворение ходом подготовки к саммиту, Президент дал ценные предложения по дальнейшему развитию Тюркского совета.
Как сообщалось ранее, что Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
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