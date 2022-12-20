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    Президент РК принял Генсека Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева

    20 Декабря 2022, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства поздравил Кубанычбека Омуралиева с назначением на должность Генерального секретаря Организации тюркских государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как один из учредителей Организации заинтересован в развитии многостороннего взаимодействия с тюркскими государствами и окажет максимальную поддержку работе секретариата. Он подчеркнул, что на сегодняшний день роль и значение Организации как уникальной площадки для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов значительно возросли. Намерение расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Организацией выражают многие государства мира и международные организации.

    Глава государства отметил, что перед секретариатом Организации стоит задача по эффективной реализации приоритетов и инициатив, принятых на саммите в Самарканде в октябре нынешнего года.

    Организация тюркских государств была создана в 2009 году. Следующий 10-ый юбилейный саммит ОТГ состоится в Казахстане в 2023 году.



    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Тюркский мир Международная деятельность РК
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