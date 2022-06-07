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    Президент РК принял члена Госсовета, министра иностранных дел КНР

    7 Июня 2022, 17:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахстанско-китайского долгосрочного всестороннего стратегического партнерства, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.

    Дав высокую оценку достигнутому за 30 лет уровню стратегического партнерства, Глава государства подчеркнул неизменную заинтересованность в углублении двустороннего комплексного взаимодействия Казахстана с Китаем.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.

    «В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие – 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства», – отметил Президент.

    Передав теплые слова приветствия своему китайскому коллеге, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за приглашение принять участие в онлайн-диалоге высокого уровня «БРИКС плюс» под председательством КНР, посвященном формированию глобального партнерства в целях развития в новую эпоху.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной безопасности и развития. Их реализация позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных отношениях, а также будет способствовать реализации Целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

    Ван И передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и поздравление Председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением общенационального референдума.

    «Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под Вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются самой широкой поддержкой граждан. Это имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает прочную основу для будущего развития страны», – сказал член Госсовета Китая.

    Ван И отметил, что двусторонние отношения между КНР и Казахстаном демонстрируют большую жизнеспособность благодаря мудрому руководству лидеров двух стран.

    «Председатель Си Цзиньпин весьма дорожит личной дружбой и доверительными отношениями с Вами. Инициатива по строительству Нового Казахстана демонстрирует Вашу мудрость и решительность. Мы всецело Вас поддерживаем и желаем успешной реализации поставленной задачи», – заявил китайский министр Ван И.

    В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН, ШОС, СВМДА и ОИС.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Китай Сотрудничество
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