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    Президент РК принял автора проекта «Qazaq Republic» Сакена Жолдаса

    26 Апреля 2021, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии бренда «Qazaq Republic», реализации новых проектов и разработок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Сакен Жолдас рассказал Президенту о работе отечественного бизнеса в условиях пандемии, решении проблемных вопросов предпринимателей и их поддержке со стороны государственных структур.

    В ходе беседы также были озвучены предложения по формированию современной казахстанской айдентики.

    Глава государства отметил, что государство придает особое значение вопросам развития креативной индустрии в стране.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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