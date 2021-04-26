Президент РК принял автора проекта «Qazaq Republic» Сакена Жолдаса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии бренда «Qazaq Republic», реализации новых проектов и разработок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сакен Жолдас рассказал Президенту о работе отечественного бизнеса в условиях пандемии, решении проблемных вопросов предпринимателей и их поддержке со стороны государственных структур.

В ходе беседы также были озвучены предложения по формированию современной казахстанской айдентики.

Глава государства отметил, что государство придает особое значение вопросам развития креативной индустрии в стране.