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    Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева

    23 Февраля 2022, 12:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет о развитии города Алматы и изменении краткосрочного экономического индикатора за январь текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован о восстановлении города и мерах по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. В рамках реализации поручения Главы государства для оперативного оказания помощи бизнесу сумма выплаты по упрощенному механизму увеличена до 10 млн тенге, срок рассмотрения заявок сокращен в два раза – с 1 месяца до 2 недель. На сегодня возмещение получили 755 из 1413 зарегистрированных предпринимателей. До 10 марта будут удовлетворены 90 % заявок субъектов МСБ.

    Касым-Жомарту Токаеву были представлены меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и повышению эффективности поддержки социально уязвимых слоев населения.

    Глава государства был проинформирован о подходах к модернизации городской системы здравоохранения и снижению дефицита мест в общеобразовательных школах.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по восстановлению города и возмещению ущерба субъектам бизнеса, подготовить предложения по обновлению инженерных сетей города и уделить особое внимание реновации жилищного фонда для сокращения количества ветхих и аварийных жилых домов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Акимат Ерболат Досаев
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