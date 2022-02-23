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Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева

23 Февраля 2022 12:52
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Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет о развитии города Алматы и изменении краткосрочного экономического индикатора за январь текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Президент был проинформирован о восстановлении города и мерах по возмещению ущерба пострадавшим предпринимателям. В рамках реализации поручения Главы государства для оперативного оказания помощи бизнесу сумма выплаты по упрощенному механизму увеличена до 10 млн тенге, срок рассмотрения заявок сокращен в два раза – с 1 месяца до 2 недель. На сегодня возмещение получили 755 из 1413 зарегистрированных предпринимателей. До 10 марта будут удовлетворены 90 % заявок субъектов МСБ.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и повышению эффективности поддержки социально уязвимых слоев населения.

Глава государства был проинформирован о подходах к модернизации городской системы здравоохранения и снижению дефицита мест в общеобразовательных школах.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по восстановлению города и возмещению ущерба субъектам бизнеса, подготовить предложения по обновлению инженерных сетей города и уделить особое внимание реновации жилищного фонда для сокращения количества ветхих и аварийных жилых домов.

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#Президент Казахстана   #Акорда   #Акимат   #Ерболат Досаев  
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