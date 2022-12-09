Президент РК принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-холл государственной резиденции в Бишкеке для участия в итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. На встречу также прибыли Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Владимир Путин и Премьер-Министр Армении Никол Пашинян.

На повестке дня семь основных вопросов:

1. Об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза;

2. О ходе подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза;

3. О ситуации по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза;

4. О начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами о заключении соглашения о свободной торговле;

5. Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год;

6. О подписании проекта Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме;

7. О председательстве в органах Евразийского экономического союза.



