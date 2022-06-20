Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Президент РК примет участие во втором Катарском экономическом форуме

    20 Июня 2022, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    «Завтра, 21 июня Президент Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики», который пройдет в городе Доха.

    23 июня Глава государства в резиденции Акорда проведет встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами «, - сказано в сообщении пресс-службы.

    Ранее пресс-служба Акорды уже публиковала анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием Президента.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Ближний Восток Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске