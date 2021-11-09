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    Президент РК примет участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле

    9 Ноября 2021, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11-12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

    Ожидается, что в рамках визита Глава государства проведет ряд двусторонних встреч.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Турция Тюркский мир
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